Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-14 22:42:21



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