Elazığ Stadyumu'nda çalışmalar yeniden başladı

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Yeni Elazığ Stadyumu'nda yaşanan ödenek sıkıntısından dolayı duran çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

Yeni Elazığ Stadyumu'nda ödenek sıkıntısı aşıldı. Elazığ’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalına canlı telefon bağlantısıyla katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut çalışmaların yeniden başladığını açıkladı. Bulut, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere geçtiğimiz hafta Yeni Elazığ Stadyumu'nda devam eden çalışmalar teknik sebeplerle durmuştu. Stadyum şantiyesinde çalışmaların yavaşlamasıyla birlikte ilgili taraflarla görüştük. Girişimlerimiz sonucunda hamdolsun sorun çözüldü. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla, Bakan yardımcılarımızla ve ilgili bürokratlarla görüştüm. Bakanlık nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda stadyumda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Bakanlık yetkililerinin ve yüklenici firmanın iyi niyet ve özverileri sonuç almamızı hızlandırdı. Stadyum inşasında yüzde 90'lara gelmiş bulunuyoruz. Bugünün şartlarında böyle bir stadyum yapıp ihale etmek çok zor. Sadece bir stadyum yapmıyoruz. Devasa bir spor kompleksi yapıyoruz. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak kompleks bölgenin en önemli tesislerinden birisi olacak. Elazığ Stadyumu'nun yapım sürecini yakından takip ediyoruz. Herhangi bir aksamaya müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

Yüklenici firmanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İnşaat ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile yaşanan ödenek sıkıntısından dolayı geçtiğimiz hafta Yeni Elazığ Stadyumu'nun çalışmaları durmuştu.

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