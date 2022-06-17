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Tasarruf etmek için GES kurdu, günlük 360 kilowatt elektrik boşa gidiyor Ürettiği elektriği ücretsiz vermesine rağmen talibini bulamadı

İHA

Tasarruf etmek için GES kurdu, günlük 360 kilowatt elektrik boşa gidiyor Ürettiği elektriği ücretsiz vermesine rağmen talibini bulamadı

Elazığ’da tasarruf etmek için 6 ay önce tarlasına güneş enerji santrali (GES) kuran Nahit Erbak, santralin olduğu yerin kapalı alanda kalmasından dolayı günlük 360 kilowatt elektriği kullanamıyor.
Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan Nahit Erbak, 16 dönüm ekili alanının yanına GES kurarak kendi elektriğini üretmeye karar verdi. 6 ay önce projesini hayata geçiren Erbak, GES’ten ürettiği elektriği kullanamadığını fark etti. Durumla ilgili gerekli yerlere başvuru yapan Erbak, santralin olduğu yerin kapalı alanda kalmasından dolayı ruhsatı olmadığını öğrendi. Ruhsat için başvurular yapsa da alamayan Erbak, günde 360 kilowatt elektriğin boşa gittiğini belirterek, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını talep etti. Erbak, talep bulunamaması halinde ise ürettiği elektriğin ücretsiz bir şekilde elektrik hattına aktarılmasını istedi.
GES projesini yaklaşık 6 ay önce kurduğunu belirten Nahit Erbak, “Devlet GES projesine yüzde 50 hibeli kanun çıkarmıştı. Ben projeciye gittim. Kuyunun ruhsatını, kuyunun suyundan ve bir kilogram da toprak getirmemi istediler. Ben su ve toprağı alarak Devlet Su İşleri'ne gittim. Bana ruhsat veremeyeceklerini söylediler. Neden diye sorunca buranın kapalı alan olduğunu söylediler. Elazığ’ın Yurtbaşı beldesi kapalı alan içerisinde olduğu için bana kullanma izni vermediler. Elektrik fiyatları da zamlandığı için üretimde durabilmem için bu projeyi yapmak zorundayım. Bir bankadan kredi çektim ve hibesiz olarak yaptım, fakat yaptığıma pişman oldum. Ben biraz tasarrufu seven bir insan olarak güneşten enerji üretiyorum ama benim tüketimim yok. Şu an benim bu elektrik üretimine ihtiyacım yok ama enerji boşa gidiyor. Ben elektrik şirketi ile görüşüp bu elektriği hata vermek istediğimi söyledim. Ben sadece lazım olduğu zaman kullanayım, kullanmadığım zaman da siz bunu katma değere çevirin, parasını da siz alın dedim. Ben para da istemiyorum. Fakat bana yapamazsın dediler. Şimdi bu memleket hepimizin, bu memlekette bu ekonomik krizi hep birlikte atlatmak zorundayız. Birkaç kişiyle olacak iş değil. Güneşten enerji üretiyor, enerji boşa gidiyor. Bizim tasarruf yaparak israftan kaçınma zamanımızdır. Yetkililere sesleniyorum, Allah rızası için bu Yurtbaşı bölgesini kapalı alandan çıkartın ve üreticilerin önünü açın" dedi.
Elektriğin boşa gittiğini aktaran Erbak, "Elektrik hattına vermek istiyorum ama o da olmuyor. Elin yabancısından alıyorsunuz da benden neden almıyorsunuz. Amacınız bu memleketi batırmak mı. Ben 2005 yılında kuyu açma ruhsatı almıştım. GES için kullanma belgesi olması gerektiğini bilmiyordum. Kullanma belgesi almadım diye şimdi o ruhsatı vermek çok mu zor. Yurtbaşı beldesi katma değeri en yüksek beldedir. Sebze ve meyve olsun, şehri bu belde besliyor. Başka beldelerde böyle bir üretim yok. Saatte 15 kilowatt elektrik üretiyor. Artezyen çalıştığı zaman onu tüketiyor. Ama şu anda benim suya ihtiyacım yok. Ondan dolayı da üretilen elektrik boşa gidiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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