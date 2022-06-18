Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı

Serhat Ozan YILDIRIM/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-06-18 23:09:42
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