Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret: "O bana gelemedi, ben ona geldim"

6 yıl önce şehit olan Polis Memuru Mustafa Yıldırım'ın babası Hulusi Yıldırım, eşiyle birlikte Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. Oğlunun Allah yolunda devleti, milleti ve bayrağı için canını verdiğini dile getiren baba Yıldırım, Babalar Günü'nde 'O bana gelmedi ben ona geldim" dedi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yıldırım, memleketi Elazığ'da ismini aldığı şehit dedesinin yanına defnedildi. Oğlunun şahadetinin ardından evinin bir köşesini kıyafetleri ve fotoğraflarıyla donatan babası Hulusi Yıldırım, oğlu olmadan girdiği 6. Babalar Günü'nde acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor. Baba Yıldırım eşiyle birlikte Babalar Günü münasebetiyle şehit oğlunun kabrini ziyaret etti. Kabri başında dua okuyarak çiçekleri sulayan baba Yıldırım, “Oğlum sağ olsaydı babalar gününü mutlaka kutlardı. O bizim yanımıza geleceğine biz onun yanına geldik" dedi.



"O bana gelemedi, ben ona geldim"

Evlat açısının çok zor olduğunu aktaran baba Hulusi Yıldırım, "Şehit Polis Mustafa Yıldırım’ın babasıyım. Mustafa, 28 Haziran 2016 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı eylemde şehit oldu. Evlat acısı çok zor ama Allah yolunda devleti, milleti ve bayrağı için canını verdi. İnancımız gereği Allah verdi Allah aldı. Bir insanın ömrü ne bir dakika uzar ne de bir dakika kısalır. Allah şehidim Mustafa ve tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet kılsın. Şehit olduğu gün gece bir buçukta kendisi ile görüştüm. Ramazan ayıydı, oruçluyduk. Bayrama 7 gün vardı, gece bir buçukta görüştüm. Sabah saat 10 civarında şehit olduğu haberi geldi. Vatanı, devleti ve bayrağı canını vermiş ondan teselli buluyoruz, yoksa evlat acısı çok zor. Oğlum sağ olsaydı babalar gününü mutlaka kutlardı. Bu ayın 28’inde 6’ıncı yılı bitiyor 7. yıla giriyor. O bizim yanımıza geleceğine biz onun yanına geldik. Tek diyeceğimiz peygamber efendimize komşu olsunlar, Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu.

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