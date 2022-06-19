Elazığspor’da hareketlilik başlıyor

Elazığspor’da yeni sezon için hareketlilik başlıyor. İlk etapta kapalı olan transfer tahtasını açmak için görüşmeler yapacak olan yönetim, kamp planlaması ve transfer görüşmelerine de start verecek.

Yeni sezon öncesi Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Elazığspor’da, 20222023 sezonu için hareketlilik başlıyor. Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulunun öncelikli hedefi kapalı olan transfer tahtasını açmak olacak. Ara transfer döneminde açılan tahta sayesinde kadrosuna takviyeler yapan ve kümede kalmayı başaran bordobeyazlı ekip, mevcut dosyaların bir çoğunu çözüme kavuşturmasına rağmen yeni sezon için yine 25 dosyayla uğraşacak. Eski futbolcu, teknik heyet ve avukatlar nezdinde dosyaların çözümü için görüşmelere başlayacak olan Elazığspor yönetimi, buradan alınacak neticelere göre transferde düşündüğü isimlerle görüşme gerçekleştirecek.

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