Elazığ’da sporcular ‘Ali Bey Konağının’ restore edilmesi için pedal çevirdi

Elazığ’da Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği üyeleri, Ali Bey Konağının restore edilerek turizme kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi konağa kadar pedal çevirerek konağın müze ve kültür merkezine dönüştürülmesini talep etti.

Elazığ’da Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği Kovancılar Belediyesinin de destekleriyle Yazıbaşı köyünde bir araya gelerek Ali Bey Konağının restore edilerek turizme kazandırılması için bisikletleri ile pedal çevirip tarihi konağın olduğu alana geldi. Burada konağı gezen sporcular, Harput Musikisinin iki üstadı Enver ve Paşa Demirbağ’ın da yetişmesine vesile olan konağın bir an önce restore edilerek Musiki ve Kültür Müzesi olarak yeniden turizme kazandırılması için çağrıda bulundu.

Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Tarihi ve kültürel açıdan bu kadar önemli fonksiyonlar icra etmiş bu konağın bu sebeplerle müze ve kültür merkezi olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece tarihi hafıza ve kültürel mirasın korunmasına çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Küreselleşme etkisinin hızlandığı, dünyanın her yeri ile sürekli bir etkileşim sağlayabilen dijitalleşmenin yaygınlaştığı, dolayısıyla kültür karmaşası ve kimlik bunalımının yeni nesiller için büyük bir tehdit olduğu günümüzde, bu konağın müze ve kültür merkezi olursa icra edeceği fonksiyon çok daha önem arz etmektedir. Bu konak müze ve kültür merkezi olursa, bölgede kırsal turizmin ve kültür turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Başta konağın bulunduğu Yazıbaşı köyü ve Kovancılar çevresi ile Elazığ havzasına önemli sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağlayacağı da ortadadır. Bu yüzden bu konağın yeniden ayağa kaldırılması, müze ve kültür merkezine dönüşmesini istiyoruz" denildi.

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