Düğünde damada, arkadaşlarından 'Acı kaybımız' çelengi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da düğün yapan Ahmet Burak Cevher'e, arkadaşları tarafından 'Acı kaybımız' yazılı çelenk getirildi. İlk 'başsağlığı'nı ise gelin Aslı Cevher diledi.

Aslı ve Ahmet Burak Cevher çiftinin düğününde, damadın arkadaşları, 'Acı kaybımız' yazan çelenk ve damadın fotoğrafıyla salona geldi. Arkadaş grubu, cenaze törenindeymiş gibi yakalarına da Cevher'in siyah beyaz vesikalık fotoğrafını astı. Damada ilk 'başsağlığı', eşi Aslı Cevher'den geldi. Arkadaşları, daha sonra damatla tokalaşarak, 'başsağlığı' diledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, paylaşıldığı sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-21 12:20:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.