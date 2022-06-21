Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2´si ağır 5 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, boru yüklü kamyon, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2´si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. B.T.´nin kullandığı boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonda bulunan 2 benzin pompasında hasar oluşurken, çalışanlar panikle sağa sola kaçıştı. Kazada 2´si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-21 13:04:23



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