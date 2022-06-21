Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2´si ağır 5 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZA ANI KAMERADA

Elazığ´da boru yüklü kamyonun, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonuna girmesiyle 2´si ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun, akaryakıt istasyonuna girmesinin ardından 2 benzin pompasını yıkıp, durduğu; istasyon çalışanının da panikle bölgeden uzaklaşarak araçlar durduktan sonra geri geldiği anlar yer aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-21 14:12:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.