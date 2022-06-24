FÜ Veteriner Fakültesi 47. dönem mezunlarını uğurladı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi'nden mezun olan 137 öğrenci için tören düzenlendi.

137 veteriner adayının katıldığı tören, Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda yapıldı. Düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreni, başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kep atma ile son buldu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, “FÜ Veteriner Fakültesi'nin bugün 137 mezun ile birlikte 47. dönem mezunlarını uğurladık. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bir fakülteden mezun oldu. Bu statü kendilerine başta AB ülkeleri olmak üzere uluslararası şirketlerde mesleki unvan ve yetkilerini kullanarak çalışma fırsatı sunacak. Meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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