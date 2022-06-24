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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Analig badminton çeyrek finalleri Elazığ’da başladı

İHA

Analig badminton çeyrek finalleri Elazığ’da başladı

Analig badminton çeyrek finalleri 120 sporcunun katılımıyla Elazığ’da başladı.
Elazığ’ın ev sahipliğinde 23 25 Haziran tarihleri arasında Anadolu Yıldızlar Ligi badminton çeyrek final müsabakaları 17 ilden 12 kız, 12 erkek takımı olmak üzere 120 sporcunun katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı. Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şehrimizin ev sahipliğinde yapılan Analig badminton çeyrek final müsabakaları başladı. Şehrimiz her branşta merkez olmaya devam ediyor. Müsabakalara 17 ilden katılan sporcu ve ekiplerimizin her konuda rahat etmesi adına ekibimiz elinden geleni yapıyor. İlimizde yapılan şampiyonalara, bölgesel ve grup müsabakalarına katılan illere şehrimizin tarihi ve turistik yerleri gezdiriyor, şehrimizin tanıtımına katkı sunuyoruz. 3 gün süren müsabakaların keyifli geçmesini temenni ediyor. Çeyrek final müsabakalarına katılan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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