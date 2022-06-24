Elazığ'da tarla sulama kavgası: 5 yaralı Kavgada amca ve oğulları yeğenlerine kurşun yağdırdı

Elazığ’da aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında iddiaya göre tarlayı sulama sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Değirmenönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden miras konusundan dolayı husumet bulunan iki aile, köy içerisindeki yolda karşılaştı. Akraba iki aile, iddiaya göre tarlayı sulama sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.K., 3 oğlu ile birlikte kardeşinin çocuklarına tüfek ve silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılardan birinin olayla ilgisi olmayan ailenin komşuları olduğu öğrenildi. Açılan ateş sonucu bir oğlak da telef olurken, 3 keçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine Değirmenönü köyüne çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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