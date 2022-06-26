TFSKD Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ’da yapıldı

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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Elazığ ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Sabri Baş Eğitim Toplantısı ve Yönetim Kurulu toplantısı, Elazığ’ın ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanı Hüseyin Doğan’ın sunumunun ardından yönetim kurulu gündemdeki konuları karara bağladı.

Program çerçevesinde Elazığ’a gelen genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları şehrin turistik noktalarını da gezdi.

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