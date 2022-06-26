Elazığ Yolspor altyapı seçmeleri yapacak

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Elazığ futbolunun altyapıya verdiği önemle tanınan ekibi Yolspor, altyapı için futbolcu seçmeleri yapacak.

Elazığ Yolspor Kulübü, takıma yeni yıldızlar kazandırma hedefiyle altyapı futbolcu seçmeleri yapacak. 20062013 yılları arası doğumlu futbolcu adaylarının katılacağı seçmeler 2830 Haziran tarihleri arası Yolspor Tesisleri’nde yapılacak. Seçmelerin yapılacağı günlerde futbolcu adaylarına ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

Servis kalkış noktaları ise Kesrik köprüsü yanı, Şoförler Cemiyeti önü, Ahmet Aytar Meydanı, Zübeyde Hanım Caddesi, İtfaiye Kavşağı Mezarlık önü, Yıldızbağları Karaçalı Çeşmesi önü, Yunus Emre Bulvarı, Necmettin Erbakan Bulvarı, Polis Okulu önü ve Hazardağlı Kavşağı olarak belirlendi.

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