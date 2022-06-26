Elazığ’da dere taştı, köy yolu çöktü

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan yağış sonrası Baskil ilçesinde dere taştı, köy yolu 3 metre çöktü. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlattı.

Baskil ilçesi Karagedik köyünde dün gece etkili olan sağanak sonrası dere taştı. Derenin taşmasıyla köy yolu su altında kalarak çöktü. Yaklaşık 3 metre çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolda çalışma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-26 15:47:22



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