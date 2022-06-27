Fırat Üniversitesi mezunlarını vermeyi sürdürüyor

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan yüzlerce öğrenci için tören düzenlendi.

FÜ'de 20212022 yılı Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan mühendis adayları için tören düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

FÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında yer almasında mühendislik fakültesinin payının büyük olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Mühendislik Fakültesi'nin verdiği eğitim açısından yükseköğretim düzeyinde çok kaliteli bir eğitim veriyor. Bilimsel araştırmalar açısından baktığımız zaman hakikaten fakültemiz gurur duyabileceğimiz bir fakülte. Hocalarımız çoğu zaman kendi özel hayatlarından da feragat ederek çok kıymetli başarılı çalışmalara imza atıyor. Özellikle araştırma üniversitesi olmamızda, dijital dönüşümde pilot üniversite seçilmemizde diğer fakültelerimizin de katkılarının yanında mühendislik fakültemiz lokomotif görevi gördüğü için bu kriter açısından da mühendislik fakültesi yüksek öğretim kalite kurulunun değerlendirmesinden kolaylıkla geçen bir fakülte olmuştur. Bugün mezun olan genç mühendislere bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum, yolları ve bahtları açık olsun” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet töreni ise Mimarlık Fakültesi bahçesinde yapıldı. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, FÜ Yöneticileri, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet törenleri, başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kep atılması ile sona erdi.

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