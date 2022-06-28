Elazığlı boksörler çeyrek finalde

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Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’na iyi bir başlangıç yapan Elazığlı sporcular, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası 24 Haziran 1 Temmuz tarihleri arası Erzurum’da sürüyor. Organizasyona toplam 13 sporcuyla katılan Elazığ takımı ilk maçlarında başarılı sonuçlar aldı. Elazığ Belediyespor Kulübü boksörlerinden Elif Yavuz ile Sude Ceylan, Kesrik Hilalspor’dan Nisa Çeliker 70 kiloda rakiplerini yenerek çeyrek finale adlarını yazdırdı.

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