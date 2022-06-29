FÜ Hastanesinde Diyabetik Ayak Kliniği açıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde Diyabetik Ayak Kliniği hizmete girdi.

Elazığ başta olmak üzere bölge illere hizmet veren FÜ Hastanesi, klinik sayısını genişletmeye devam ediyor. Güçlü kadrosu ile hizmet veren hastanede bu çerçevede Diyabet Kliniği açıldı. Elazığ ve bölgede tek olan klinik 12 yatak ile hizmet vermeye başladı.

Klinik hakkında bilgi veren Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Artaş,” İlimize ve bölgemize en iyi şekilde hizmet etmeyi görev edinen FÜ Hastanesi’nde yine bir yeniliğe imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimiz ve bölgemizde tek olan Diyabetik Ayak Kliniğinin açılışını bugün yaptık. Özellikle Diyabetin komplikasyonları arasında yer alan yara bakımı ve diğer komplikasyonları yönetiminde iç hastalıkları anabilim dalı öğretim üyeleri ve çalışanları ile birlikte kliniğimizi hizmete sunduk” dedi.

Açılışın ardından klinikte yatan diyabetik ayak tedavisi gören hastalar ziyaret edildi.

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