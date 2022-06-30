Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty’den el ve ayak bakımı önerisi

Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, yüz bakımının el ve ayak bakımı ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Güzelliğin sadece yüz bakımıyla ortaya çıkmayacağını kaydeden Dalmış, vücudun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Yüz bakımının el, ayak, tırnak bakımlarıyla desteklenmesi gerektiğini aktaran Dalmış, elleri ve ayakları bakımsız bir kadının yüzünün çok bakımlı olsa dahi güzel olarak nitelendirilmeyeceğini belirtti. Dalmış, “Eller, iletişimde en aktif kullandığımız uzvumuzdur. Göz önünde olduğundan bakımlı olması dikkat çekecektir. İyi hissedebilmek için yüz ve el bakımı ayak bakımıyla tamamlanmalıdır. Tırnaklarımız ana maddesi keratindir. Sert ama parlak bir yapıya sahiptirler. Yoğun iş temposunda veya bakımsızlıktan kırılabilir. Kırık veya bakımsız tırnaklar ellerinizi ve ayaklarınızı çok kötü gösterecektir. Düzenli olarak kesmek ve bakımlarını yapmak gerekir. Oje, parlatıcı gibi ürünleri bakımdan sonra kullanmak daha harika bir sonuç doğuracaktır. Eller, iş yaparken çok fazla yıpranır. Yıpranan derinin kendini toparlaması zaman alır. Derinin yıpranmamasını sağlamak önemli bir tedbirdir. Bulaşık yıkarken, çiçek ekerken, bir şeyleri tamir ederken eldiven kullanılarak elin derisi muhafaza edilir. Eldiven çeşitleri bulunduğundan amacına uygun eldiven kullanılmasına da özen gösterilmeli. Korona virüs pandemisinde eller devamlı sabunla yıkanmakta. Çok sık yıkanması ve sabun gibi yağ dengesini bozucu ürünler kullanılması ellerin cildini bozuyor. Yıkanan eller kurulanırken kullanılan havlular dahi zarar vermektedir. Oluşan hasarı tedavi etmek ve hasar oluşumunun önüne geçmek için eller ve ayaklar düzenli olarak nemlendirilmelidir. Güneşin zararlı ışınları ellere ve ayaklara da zarar vermektedir. Özellikle yaz aylarında ellere ve ayaklara güneş koruyucu kremler sürülmeli. İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında eller ayaklara oranla daha fazla güneşe maruz kaldığından güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir. Ayak sağlığı açısında ayakkabı tercihi çok önemlidir. Rahat olmayan ayakkabılar, ayağın anatomisini bozar. Kalitesiz malzemeden üretilenler ise çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarır. Bundan dolayı kullanım amacına uygun rahat ve konforlu ayakkabılar tercih edilmeli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.