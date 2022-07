Elazığ’da kurbanlıklar pazara indi

Elazığ’da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar pazardaki yerini alarak görücüye çıktı.

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Elazığ’da hayvan satış alanlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan pazarlıklar akşam saatlerine kadar devam ediyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 2 bin ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Geçen yıla oranla fiyatlarda artış olan kurbanlık hayvanlarda bu sene küçükbaş hayvanlar rağbet görürken, yetiştiriciler bu seneden oldukça ümitli olduklarını, kurban bayramının sonuna kadar ellerindeki hayvanlarını satacaklarını aktardı.



"Pazarlıklar son günlere doğru daha fazla kızışacak"

Yıllardır kurbanlık sattıklarını belirten besici Fatih Yıldız, “Kurbanlıklarımız yavaş yavaş sahaya indi ve görücüye çıktı. Bu seneden büyük umudumuz var. İnşallah hayvanlarımız satılacak diye ümit ediyoruz. Hayvanlar da şu anda satılıyor. Aşırı derecede soranlar var. Bu sene küçükbaş hayvanlara talep daha fazla durumda. Bu da sığır fiyatlarının yüksek olmasından dolayıdır. Küçükbaş hayvanlar 2 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor. Sığırlar ise hisse olarak 5 bin ile 8 bin arasında değişiyor. Hayvanlarımız yavaş yavaş geliyor. Gelmeye de devam edecek. Allah’ın izniyle hepsi satılacaktır. Pazarlıklar son günlere doğru daha fazla kızışacaktır. Fiyatlar da arz ve talep doğrultusunda konuşulur. Eğer talep olursa fiyatlar yükselir ama yok olmazsa fiyatlar orta derecede kalır” dedi.



"Her bütçeye uygun kurban var"

Elazığ hayvan pazarında kurban satışlarının devam ettiğini aktaran bir başka besici Mehmet Ali Çıkaray ise “Hayvanlarımız kurban olacak şekilde yetiştirildi. Biz zaten bunun ticaretini yapıyoruz. Hayvanlarımız güzel ve canlı bir durumda. Her bütçeye uygun kurban satışlarımız vardır. Fiyatlar yüzde 200 artmış durumda çünkü et geçen yıl 45 lirayken şimdi 100 lira civarında. Canlı kilo 24 kiloyken bu yıl 24 ile 65 lira arasında değişiyor. Biz sığır işiyle uğraştığımız için sığır fiyatları 12 bin liradan başlıyor 40 bin lira arasına kadar da yükseliyor” ifadelerini kullandı.

