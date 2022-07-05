Elazığ’da çıkan hortum vatandaşları korkuttu

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Elazığ’da bir köyde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu.

Merkeze bağlı Kuyulu köyünde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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