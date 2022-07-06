Elazığ’da yüzlerce keklik doğayla buluştu

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Elazığ'da yüzlerce kınalı keklik ekipler tarafından Kovancılar ilçesinde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen keklikler illere gönderilmeye devam ediyor. Avlaklara Yaban Hayatını Destekleme Projesi çerçevede keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine gönderildi. Yüzlerce keklik, Kovancılar ilçesinde doğaya salındı.

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