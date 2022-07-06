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1 ton 200 kiloluk 'Kral' alıcısını bekliyor Hayvan pazarının gözdesi ‘Kral’ alıcısını bekliyor

İHA

1 ton 200 kiloluk 'Kral' alıcısını bekliyor Hayvan pazarının gözdesi ‘Kral’ alıcısını bekliyor

Elazığ’da 1 ton 200 kilogramlık ‘Kral’ isimli tosun 65 bin liradan alıcısını bekliyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da kurban pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden gelen kurbanlıklar görücüye çıkarken, Barış Canpolat’a ait 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki ‘Kral’ isimli tosun pazarın gözdesi oldu. 65 bin lira değer biçilen tosunun bayram sonuna kadar satılması bekleniliyor.
Tosunun adının Kral olduğunu belirten besici Barış Canpolat, “Tosunumuz 1 ton 200 kilogram ağırlığındadır. Fiyatı 70 bin liraydı fakat biz 65 bin liraya indirdik. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Kral, şuan da kurban pazarının en büyük tosunudur. Bundan büyük bir tosun yok. Tosunumuz 2 buçuk yaşında. Bizim kendi çiftliğimizden getirdik. Geçen yıl ile bu yıl arasında maalesef çok büyük bir fark var. Geçen yıl ucuzdu bu yıl da maliyetler yüzünden çok pahalı. Geçen sene 57 hayvan satmıştık bu sene 23 tane sattık. Zaten Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. 2 veya 3 tane daha satarsak güzel olur. Vatandaşlar sürekli gelip Kral’ın fotoğrafını çekiyor. Fiyatını pahalı bulunca gidiyorlar. Kurban Bayramına kadar satamazsak mecburen keseceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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