Elazığ’da 7 kurs merkezine kapatma cezası verildi

Elazığ’da 7 kurs merkezine kapatma cezası verilirken, 6 kurs merkezine ise 514 bin 890 TL para cezası kesildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Özel Eğitim Kurumları, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu hükümleri doğrultusunda denetlemektedir. 2022 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucunda; ’5589 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca; izinsiz faaliyet gösteren 7 kurs merkezine kapatma cezası, 6 kurs merkezinin her birine asgari ücretin 20 katı kadar 514 bin 890 TL para cezası uygulanmıştır. Bu denetimler neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu yıl içerisinde 14 muhtelif kurs, ‘Açılış onayı ve çalışma ruhsatı’ almak üzere başvuruda bulunmuştur. Bu kurslardan 6 kursa çalışma ruhsatı verilmiş, 6 kursun başvurusu reddedilmiştir, 2 kursla ilgili ise inceleme sürece devam etmektedir” denildi.

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