Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Elazığ’da taklalar atan minibüs petrol önünde bulunan tabelaya çarptı, kazada sürücü yaralandı oğlu ise hayatını kaybetti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 gün önce ElazığBingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 K 6124 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole düşerek taklalar attı. Minibüs benzin istasyonu önündeki tabelaya çarparak durabilirken kazada, sürücü yaralandı oğlu Berat K. ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, aracın üst üstü takla attığı ve tabelaya çarptığı görüldü.

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