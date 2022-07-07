TYAYSD’de ilk olağan genel kurul yapıldı

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (TYAYSD) Elazığ Şubesinin ilk Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TYAYSD Elazığ Şubesinin ilk Olağan Genel Kurulu yapıldı. TJK Elazığ Hipodromu At Sahipleri salonunda gerçekleşen programa üyeler katıldı. Seçime tek listeyle gidildi. 17 üyenin oy kullandığı genel kurulda, Başkan Adayı Mehmet Kaya TYAYSD Elazığ Şubesinin başkanı oldu.

Kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Kaya, “Sektörle ilgili çalışmaları titizlikle takip edeceğiz. Burada 17 üyenin destekleriyle TYAYSD Elazığ Şubesi’nin başkanı olarak seçildim. Hem üyelerimize hem de sektördeki paydaşlarımıza destek olmak ve problemlerini çözmek için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

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