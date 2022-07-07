Elazığ, Kurban Bayramı’na hazır

Elazığ, yapılan çalışmalar ile Kurban Bayramı’na hazır hale getirildi.

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Hicret Mahallesi yeni terminal alanı yanında oluşturulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak hijyenik koşullar oluşturuldu. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık et ile sakatatlarını muhafaza edebilmesi için ücretsiz kurban poşeti dağıtımı gerçekleştirileceği bildirildi. Elazığ Belediyesi toplu taşıma araçlarının ise dört günlük bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağı aktarıldı.

Öte yandan bayram boyunca beyaz masa, su arıza, itfaiye, cenaze hizmetleri ve zabıta birimi nöbetçi ekipleriyle bayram süresince vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulacağı aktarıldı.

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