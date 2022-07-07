Elazığ’ın BAL ekipleri transferde hızlı

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig ekipleri Fırat Üniversitesi GSK ile Aksaray Gençlikspor, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

20222023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de Elazığ’ı temsil edecek olan Fırat Üniversitesi GSK ile Aksaray Gençlikspor, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Hafta başında 4 futbolcu ile sözleşme yapan Fırat Üniversitesi, hafta içerisinde de 2 futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Tuncay Kırkıl ve Futbol Şube Sorumlusu Reşit Bulut, iç transferde Ahmet Çelik ile anlaşma sağlarken dış transferde ise Elazığspor’dan Yusuf Han Işık ile anlaşma sağladı. BordoBeyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Aksaray Gençlikspor’da ise anlaşmaya varılan futbolcularla resmi sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor. Sarısiyahlılar, Fırat Üniversitesi’nden kaleci Emrah Gür ile orta saha Birkan Doğan, Tuzlaca İdman Yurdu’ndan forvet Enes Altun, Elazığ Dsispor’dan orta saha Yavuz Çetik ve Elazığ Yolspor’dan sağ kanat Yusuf Sinanoğlu resmi sözleşme imzaladı.

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