Devrilen hafif ticari araçtaki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kamerada

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 2 gün önce ElazığBingöl karayolu Yarımca köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ahmet K. yaralanırken, oğlu Berat K. (18) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet K.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Berat K. ise otopsisinin ardından toprağa verildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-07-07 18:46:09
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