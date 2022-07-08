Elazığ’da vatandaşlar arife günü mezarlıklara akın etti

Elazığ’da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'anı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mezarlık girişinde Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara Yasini Şerif, su ve lokum ikramında bulundu.

Bugünün arife günü olduğunu belirten Mehtap Toluç, “Bugün sevdiklerimizi ziyarete geldik. Allah mekanlarını cennet etsin. Rabbim herkesi nurda yatırsın. Bayram öncesi sürekli geliyoruz, zaten bayram olmasa da sürekli geliyorum. Annem, kayınvalidem, kayınbabam ve evladım burada. Buraya gelip hepsini ziyaret ediyorum. İnşallah onlar da sevinirler. Allah herkesin duasını kabul etsin” dedi.

Toprağa verdiği insanları ziyaret ettiğini aktaran Vahap Güngör, “Burada akrabalarımız var. Zaten genelde bayramlar öncesinde mezarlıkları ziyaret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bingöl’den gelerek büyüklerinin mezarlarını ziyaret ettiğini dile getiren Birsen Atik, “Annem ve babamın mezarını ziyaret ederek ruhlarını şad ettik. Dualarımızı da okuduktan sonra şimdi de memleketimize döneceğiz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.

6 ay önce annesinin vefat ettiğini söyleyen İsa Şedele, “Sürekli mezarlığa geliyorum. Acımız çok büyük, halen ilk günkü gibi. Özel günlerimizde mezarlıkları boş bırakmayalım, buraya gelerek sevdiklerimize dua edelim. Allah herkesin duasını kabul etsin” şeklinde konuştu.

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