Kurban pazarında pazarlıklar kızıştı

Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık hayvan alma işini son güne bırakan vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Kurban Bayramı'na 1 gün kala Elazığ hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına geldi. Besiciler ile vatandaşlar arasındaki pazarlıklar kıran kırana geçti. Pazarda satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular ise orta yolun bulunmasını sağlıyor.

Kurban için pazara geldiklerini aktaran Fethi Yıldız, “Pazarlığımızı yaptık. İki tane kurban aldık. Piyasa şartlarına göre fiyatlar normal. Kurban Bayramı'nda para konusuna çok girmemek gerekiyor, sonuçta Allah rızası için yapılıyor. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Herkes kendi bütçesine göre alım yapacağı için ister istemez pazarlıklar oluyor. Biz de ona göre pazarlığımızı yaptık, istediğimiz fiyata da aldık” dedi.

Güzel bir pazar olacağına inandıklarını belirten İbrahim Çelikdemir, “Fiyatlar makul, anlaşılabilir düzeyde. Tosunlar azaldığı için fiyatları yukarı çekmeye çalışıyorlar ama genel itibarıyla baktığınızda pazarda canlılık var. Fiyatlar oturdu, herkes son düzlükte elinden geleni yapmaya çalışıyor” dedi.

Fiyatların normal olduğunu ifade eden Raif Apaydın, “Vatandaşlarımız kurbanlıklarını alıyorlar. Yem ve arpa pahalı olduğu için kurbanlık hayvanlar da pahalı oluyor. 30 bin liraya tosun versem zarar edeceğim. Şimdiye kadar 30 tane sattım. 12 tane falan hayvanımız kaldı, onları da satmayı düşünüyoruz, eğer satılmazsa da nasip artık” diye konuştu.

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