Elazığ'da acemi kasaplar hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Kurban Bayramı´nın ilk gününde kesim sırasında kendilerinin yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Kentte, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyenler, belirlenen alanlarda kesimlerini yapmaya başladı. Kesim sırasında bazı vatandaşlar, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-09 11:58:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.