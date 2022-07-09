İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

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Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu. Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı. Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.

İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.

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