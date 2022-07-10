Elazığ’da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı

Ukrayna’nın Herson kentinden kurtarılarak Elazığ’a getirilen Ahıskalı Türkler, ilk defa kendi vatanlarında bayramlaştı.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 8 kafile halinde bin 300 kişiden fazla Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada hayatlarını sürdüren Ahıska Türkleri, kendi öz vatanlarında ilk defa bayram yaşamanın sevincini yaşadı. Elazığ Valiliği ve Belediyesi tarafından Ahıska Türklerinin kaldığı konteyner kentte bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programda kesilen kurbanlıklar, yemek yapılarak dağıtıldı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un birlik beraberlik mesajı ise DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar tarafından iletilerek, Ahıskalı Türklerin tüm İslam alemi ile dayanışma içinde olacağını belirtti.

Bayramlaşma programında açıklamalarda bulunan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Valimiz, Elazığ milletvekilimiz ve belediye başkanımızla konteyner kentte yaşayan tüm halkımızın bayramını dayanışma içinde kutladık. Genel başkanımızın Kurban Bayramı için gönderdiği mesajı burada ilettik. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kesilerek dualarla bayramı idrak ettik. Çocuklarımıza değişik hediyeler verilerek sevinçlerine ortak olduk. Genel başkanımızın selamını ilettik herkesin yüzü gülüyor. Allah devletimize zeval vermesin emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Ahıska Türklerinin yaşadığı tüm ülkelerde benzer kurban programlarını her yıl düzenli olarak düzenliyor” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen bayram etkinliğine Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve Ahıskalı Türkler katıldı.

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