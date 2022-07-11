Köy düğününde örnek oluşturacak sıra dışı pankart

Elazığ’da dünya evine giren bir çift, düğün alanını magandalara uyarı mesajlarının yer aldığı pankartlarla donattı. Çift, düğünde silah kullanılmamasını istedi.
Elazığ’ın Maden ilçesinde düğün töreni ile dünya evine giren çift düğünlerinde sıra dışı örnek bir uygulamaya imza attı. Düğünde davetliler tarafından tehlike oluşturulmaması için ilginç bir şekilde ricada bulunuldu. Davetlilerden düğünde silah kullanılmamasını isteyen çift, köy ve düğün alanı girişine afiş ile pankartlar astırdı. Pankartlarda, "Düğünümüze hoş geldiniz, Silah atmak yasaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.