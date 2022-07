FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz “Cumhurbaşkanımız dirayetli davrandı ve halkımız da arkasından gitti. Eğer öyle olmasaydı bu hainler darbeyi kazanırlardı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi” dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'da şehit düştü. Babası Tevfik Oğuz (68), oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirten şehit babası Tevfik Oğuz, “Bayramlarda ve özel günlerde olsun her gün oğlumuzun acısı yüreğimizde. Eyyüp çok görevler üstlendi ve çok zor görevlerde çalıştı. 13 sene Diyarbakır’da 10 sene de Ankara’da çalıştı. Hainlerin saldırısına uğradı. Ankara’da Özel Harekat binasına bomba attılar. Orada Eyyüp’le birlikte 52 tane şehidimiz oldu. Eyyüp’ün acısını unutulmuyor. Oğlumuzun acısı sürekli yüreğimizde. O bombayı atanların ataları ve dedeleri birlikte Çanakkale Savaşında şehit olmuşlar. Ona rağmen bunların dertlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Bunlar Amerika’nın oyunu, başka bir şey değil. Hain Amerika dünyayı karıştırarak ülkeleri birbirine salıyor. Olay günü oğlum İstanbul Havalimanına gidecekti, fakat uçak kalkmadı. Telefonda oğlum Güven’le konuşurken darbe olduğunu söyledi. Bende televizyonu açtım olayları gördüm. Hemen Eyyüp’ü aradım ilk başta telefonu çaldı ama cevap vermedi. Gece saat 24:30 civarında tekrar aradım ama bu sefer telefonu dahi çalmadı. Telefon çalmayınca içimize bir his girdi. Televizyonlar da Özel Harekat binasının bombalandığını söyleyince Eyyüp’ün şehit olduğunu düşündük. Hemen kalkıp çarşıya gittim. Çarşı’da bilet baktım Ankara’ya ama bana havalimanlarının kapalı olduğunu söylediler. Ondan dolayı bilet alamadım ve eve geldim. Sabah Emniyet ve jandarma ekipleri gelerek oğlumun şehit olduğunu söyledi. Taktiri ilahi demek ki kaderinde varmış” diye konuştu.

Suriye ve Irak’ın durumunun ortada olduğunu aktaran Oğuz, "Ülkeye sahip çıkmazsak öyle olacağız. Zaten Amerika durmadan ortalığı karıştırıyor. Her ne kadar acımız olsa da gururluyuz. Darbe gecesinde Cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı inanın ki ülkeyi teslim alırlardı. Çocuklarımız da şehit değil hain ilan edilirdi. Cumhurbaşkanımız dirayetli davrandı ve halkımız da arkasından gitti. Bugüne kadar darbeler ile bir ülkenin başbakanını astılar 5 kişi çıkıp yürüyüş yapamadı. Fakat Cumhurbaşkanımızın herkes peşinden gitti. Eğer öyle olmasaydı bu hainler darbeyi kazanırlardı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi” ifadelerini kullandı.

