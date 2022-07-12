Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehit babası Tevfik Oğuz, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi" Şehit Babası Tevfik Oğuz; "Kendi ülkemize sahip çıkmazsak Suriye ve Irak’tan farkımız kalmaz" "Darbe gecesi Cumhurbaşkanımız dirayetli davranınca halkımız da arkasından gitti" "Her ne kadar acımız olsa da gururluyuz"

İHA

15 Temmuz şehit babası Tevfik Oğuz, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi" Şehit Babası Tevfik Oğuz; "Kendi ülkemize sahip çıkmazsak Suriye ve Irak’tan farkımız kalmaz" "Darbe gecesi Cumhurbaşkanımız dirayetli davranınca halkımız da arkasından gitti" "Her ne kadar acımız olsa da gururluyuz"

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz “Cumhurbaşkanımız dirayetli davrandı ve halkımız da arkasından gitti. Eğer öyle olmasaydı bu hainler darbeyi kazanırlardı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'da şehit düştü. Babası Tevfik Oğuz (68), oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirten şehit babası Tevfik Oğuz, “Bayramlarda ve özel günlerde olsun her gün oğlumuzun acısı yüreğimizde. Eyyüp çok görevler üstlendi ve çok zor görevlerde çalıştı. 13 sene Diyarbakır’da 10 sene de Ankara’da çalıştı. Hainlerin saldırısına uğradı. Ankara’da Özel Harekat binasına bomba attılar. Orada Eyyüp’le birlikte 52 tane şehidimiz oldu. Eyyüp’ün acısını unutulmuyor. Oğlumuzun acısı sürekli yüreğimizde. O bombayı atanların ataları ve dedeleri birlikte Çanakkale Savaşında şehit olmuşlar. Ona rağmen bunların dertlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Bunlar Amerika’nın oyunu, başka bir şey değil. Hain Amerika dünyayı karıştırarak ülkeleri birbirine salıyor. Olay günü oğlum İstanbul Havalimanına gidecekti, fakat uçak kalkmadı. Telefonda oğlum Güven’le konuşurken darbe olduğunu söyledi. Bende televizyonu açtım olayları gördüm. Hemen Eyyüp’ü aradım ilk başta telefonu çaldı ama cevap vermedi. Gece saat 24:30 civarında tekrar aradım ama bu sefer telefonu dahi çalmadı. Telefon çalmayınca içimize bir his girdi. Televizyonlar da Özel Harekat binasının bombalandığını söyleyince Eyyüp’ün şehit olduğunu düşündük. Hemen kalkıp çarşıya gittim. Çarşı’da bilet baktım Ankara’ya ama bana havalimanlarının kapalı olduğunu söylediler. Ondan dolayı bilet alamadım ve eve geldim. Sabah Emniyet ve jandarma ekipleri gelerek oğlumun şehit olduğunu söyledi. Taktiri ilahi demek ki kaderinde varmış” diye konuştu.
Suriye ve Irak’ın durumunun ortada olduğunu aktaran Oğuz, "Ülkeye sahip çıkmazsak öyle olacağız. Zaten Amerika durmadan ortalığı karıştırıyor. Her ne kadar acımız olsa da gururluyuz. Darbe gecesinde Cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı inanın ki ülkeyi teslim alırlardı. Çocuklarımız da şehit değil hain ilan edilirdi. Cumhurbaşkanımız dirayetli davrandı ve halkımız da arkasından gitti. Bugüne kadar darbeler ile bir ülkenin başbakanını astılar 5 kişi çıkıp yürüyüş yapamadı. Fakat Cumhurbaşkanımızın herkes peşinden gitti. Eğer öyle olmasaydı bu hainler darbeyi kazanırlardı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı
YEREL HABERLER Elazığ’da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek ...
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ'da yol kontrolünde Alex'in tepki verdiği bölmede uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da yol kontrolünde Alex'in tepki verdiği ...
Elazığ’da dedektör köpeği ‘Alex’ uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da dedektör köpeği ‘Alex’ uyuşturucu ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı
YEREL HABERLER Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı
Köy düğününde örnek oluşturacak sıra dışı pankart
YEREL HABERLER Köy düğününde örnek oluşturacak sıra dışı pankart
KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: “Dış kulak yolunun nemli kalması mantar ve bakterilere neden oluyor”
YEREL HABERLER KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: “Dış kulak yolunun nemli ...
Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı
AK Parti İl Başkanı Yıldırım: “15 Temmuz’ları yapan FETÖ’cüler zinde bir şekilde halen çalışıyor" “Önümüzdeki seçim çok önemli olan önceki seçimlerin toplamından daha önemli”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yıldırım: “15 Temmuz’ları yapan ...
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan yuvarlandı Yaralı şahıs UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaçan keçiyi yakalamak isteyen kayalılardan ...
Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar etti
YEREL HABERLER Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar ...
Elazığ’da kurban kesimi ikinci gününde de devam etti
YEREL HABERLER Elazığ’da kurban kesimi ikinci gününde de devam etti
Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar
Elazığ’da kasapların yoğun mesaisi
YEREL HABERLER Elazığ’da kasapların yoğun mesaisi
Elazığ’da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı
YEREL HABERLER Elazığ’da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.