Elazığspor 15 Temmuz’da başlıyor

Elazığspor, 20222023 futbol sezonu öncesi 1. etap kamp çalışmalarına start verecek.

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için girişimlerde bulunan Elazığspor, 1. etap kamp çalışmalarına cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak. 1. etap kamp çalışmalarını Teknik Direktör Alaattin Tutaş nezaretinde Elazığ’da gerçekleştirmeyi kararlaştıran bordobeyazlılar, 15 Temmuz Cuma günü yeni sezonun ilk antrenmanı için sahaya inecek. Kampta mevcut kadronun yanı sıra denemeye gelecek isimleri de görme fırsatı bulacak olan teknik heyet, ikinci etap kampına kadar dış transferde yol almayı hedefliyor.

Elazığ’da yapılacak olan 1. etap kampı sonrası bordobeyazlılar, ikinci etap kampını Erzurum ya da Bolu’da yapacak.

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