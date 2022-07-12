Elazığ’da çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangını vatandaşların film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alıp söndürdü. Vatandaşlar olay yerine gelerek film izler gibi yangını izledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.