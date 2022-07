Elazığ’ın turizme açılan kapısı Harput’a ziyaretçi akını Deniz tatilinden sıkılanlar kültür turlarına yöneldi

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Elazığ’ın turizmde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’ne akın etti.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan tarihi Harput Mahallesi, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gurbetçiler ve yerli turistler, tarihi mahalleye akın etti. Ziyaret edenler, hem serin havanın hem de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi’nde, eğikliği Pisa kulesinden bile daha fazla olarak tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesine kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Bayram nedeniyle Harput’a yoğun bir şekilde ziyaretçi geldiğini belirten Harput Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput bayram dolayısıyla her zaman olduğu gibi cıvıl cıvıl. Bütün vatandaşlar çevre il ve ilçelerden Harput’a akın ediyor. Vatandaşların Harput’a her geçen gün ilgisi daha çok artıyor. Türbeleriyle camileriyle piknik alanlarıyla birlikte vatandaşlar Harput’a akın ediyor. Yurt dışından gelen turistlerimizde var. Almanya, Fransa ve birçok ülkeden gelen turistler dahi var. Dün itibariyle Harput’a ortalama 13 veya 14 bin araç girişi var. Bunu 5’le çarptığınız zaman düşünün 40 ile 50 bin araç ediyor. Şuan da Harput Mahallesi en kalabalık günlerinden birini yaşıyor" dedi.

Ankara’dan turistlik nedenlerle Elazığ’a geldiklerini aktaran ziyaretçilerden Arda Erol, "Bayram tatilinde deniz tatili yapmaktansa daha çok kültür turlarına yöneldik. Önce 2 gün boyunca Tunceli’yi gezdik şimdi de Elazığ’a geldik. Bilindiği üzere Elazığ’ın en meşhur yeri olan tarihi Haput Kalesine geldik. Daha sonra şehir merkezini de gezip Malatya’ya uğrayıp geri döneceğiz. Çok sıcak olunca tabi insanın keyfi biraz kaçıyor ama ben Elazığ ve Tunceli’yi beklediğimden iyi buldum. Çünkü insanları, turist olduğumuzu duyunca bize karşı daha iyi davrandılar. O yüzden çok memnun ve mutluyuz geldiğimiz için hiç pişman değiliz” diye konuştu.

Deniz tatili yapan vatandaşlara kültür turlarını öneren ziyaretçilerden Mehmet Erol, “Buraya Ankara’dan geliyoruz. Bayram tatillerinde popüler yerler çok kalabalık olduğu için böyle bir kültür turunu seçtik. 4 günlük bir turla geldik. Tunceli, Elazığ ve Malatya illeriniz gezip Ankara’ya döneceğiz. Şimdilik çok memnunuz sürekli deniz kenarlarında giden tatilcilere de bu bölgeleri öneririz. Harput beklediğimizden çok daha fazla kalabalık zaten ben Elazığ’a daha önceden de bir kaç defa gelmiştim Her geçen dönem biraz daha geliştiğini ve kalabalıklaştığını gözlüyorum" şeklinde konuştu.

