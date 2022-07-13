Elazığ’da 526 aileye kurbanlık et dağıtıldı

Elazığ’da Beşir Derneği tarafından Kurban Bayramı dolaysıyla kesilen etler, ihtiyaç sahibi olan 526 aileye dağıtıldı.

Elazığ’da Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde hayırsever vatandaşlar tarafından kesilen kurbanlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ’da bulunan Beşir Derneği tarafından Kurban Bayramı boyunca kesilen bin 536 kilogram et, 526 aileye 4 bin 876 kilogram et de yurt dışında yaşayan vatandaşlara dağıtıldı.

Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan, "Allah kesilen bütün kurbanları kabul eylesin inşallah. Rabbim bu kurban vesilesiyle kendisine yaklaşmayı gerçek manada, onun rızasını kazanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Beşir Derneği olarak kurban sezonunda yurt içi ve yurt dışında kesmiş olduğumuz kurbanları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Çok bereketli geçti. Yapmış olduğumuz tüm hizmetler Allah katında kabul eder inşallah. Rabbim tüm ihtiyaç sahiplerini hiçbir şekilde mağdur eylemesin. Bütün mazlum coğrafyalarda mazlumun yanında olmaya gayret ediyoruz. Rabbim bütün hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun” dedi.

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