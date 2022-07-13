Elazığ İl Özel İdare’den 3. transfer

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Elazığ İl Özel İdare kadın basketbol takımı, dış transferde üçüncü sözleşmesini imzaladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde yeni sezonda mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare, dış transferde üçüncü sözleşmesini imzaladı. Bordobeyazlı ekip, son olarak Mersin BŞB forması giyen oyun kurucu Yaren Gündüz’le anlaşmaya vardı. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Son olarak Mersin BŞB forması giyen Yaren Gündüz'ü renklerimize bağladık. Yeni transferimiz Yaren Gündüz'ün kariyerinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Çankaya Üniversitesi de yer alıyor. Oyun Kurucu pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.

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