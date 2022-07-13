Polis, yolu kesip koluna girdiği yaşlıyı karşıya geçirdi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da trafik polisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir erkeği, yolu keserek yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi´nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru, araçların yoğun olduğu alanda elinde taburesi bulunan yaşlı bir erkeğin durduğunu fark etti. Adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gören polis, yolu kesti ve koluna girerek karşıya geçirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-13 13:12:29



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