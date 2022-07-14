Elazığ’da kartpostallık Süper Ay manzarası

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Elazığ’da görülen Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi etkileyici görünüme sahip Süper Ay Elazığ'da da gözlemlendi. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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