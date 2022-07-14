Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti Masanın üstünde takla attı, davulun üstünde yanan ateşi kafası ile söndürdü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da sünnet düğününe katılan bir davulcu ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Davul çalarken kendinden geçen şahıs, yere uzanıp ölü taklidi yaptı.

Elazığ'da sünnet düğününe katılan bir davulcu müziğin ritmine kendini kaptırarak akrobatik hareketler yaptı. Kendinden geçen davulcu, masanın üstünde takla attı, davulun üstünde yanan ateşi kafası ile söndürdü. Yere uzanıp ölü taklidi yapan davulcunun ilginç anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.