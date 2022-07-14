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Bu mağaraya giren içinde 5 dakika duramıyor Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası, turist akınına uğradı Hava sıcaklığının eksi derecelerde kaldığı mağara vatandaşların uğrak noktası oldu

İHA

Bu mağaraya giren içinde 5 dakika duramıyor Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası, turist akınına uğradı Hava sıcaklığının eksi derecelerde kaldığı mağara vatandaşların uğrak noktası oldu

Elazığ’ın turizmde önemli değeri tarihi Harput Mahallesi’ne gelenlerin uğrak noktalarından biri olan ve sıcaklığı yazın eksi 20’lere kadar düşen Buzluk Mağarası vatandaşların akınına uğradı. Yaz aylarının sıcak geçmesiyle birlikte Buzluk Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi.
Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra soğuk nedeni ile durulmaz hale geliyor. Buraya gelen vatandaşlar da önce mağaraya girip ardından buz kütlesi alıp dışarı çıkıyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan Buzluk Mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.

Dışarısı 40 içerisi eksi 20
Malatya’dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Nurullah Arman, “Buzluk mağarasının ismini çok duyduk bizde görmek için geldik. İçerisi çok soğuktu zaten. Buraya geldik epeyi serinledik ve aşağıdan buz kütlesi çıkarttık. Dışarısı 40 derece olabilir ama içerisi çok serin ve çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.
Buzluk Mağarasının Elazığ’ın güzide yerlerinden biri olduğunu belirten Haydar Doğan, "Herkesin buraya gelerek bu güzelliği görmesini tavsiye ederim. İçerideki sıcaklık eksilere düşüyor. Aşağı da çok durduğun zaman donma tehlikesi dahi oluyor. İnsan mağaranın içerisinde en fazla 5 dakika falan kalabilir. Yukarı da hava sıcaklı 40 derece ama aşağı indiğin zaman bu sıcaklık eksilere düşüyor. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Uzun zaman sonra memlekete geldiklerini aktaran vatandaşlardan Serkan Turgut, "Hep çocuklarımızı gezdirmek istedik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Dışarıda yaklaşık 40 derece sıcaklık var aşağı indikçe bu sıcaklık gittikçe düşüyor. Ben en fazla bir kat inebildim. Bir noktadan sonra korktum ve gidemedim. İndiğim Buzluk Mağarasından da bir parça buz aldım. Ben Elazığ’a gelip de burayı görmeyen bütün vatandaşlarımıza burayı gelip görmelerini tavsiye ederim. Ayrıca resmi kurumlar ve insanlarımızın buranın temizliğine dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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