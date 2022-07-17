Yaz mevsiminde bin derde deva ‘meyan şerbetine’ ilgi arttı

Elazığ’da yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar, şifa kaynağı meyan kökü şerbetine yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ’da vatandaşların sıcak havalarda vazgeçilmez lezzetlerinden olan meyan şerbeti, serinlemek isteyenlerin ilk durağı oluyor. Doğal şifa kaynağı olarak da bilinen şerbet, meyan bitkisinin kaynatılıp, damlama usulü ile demlendikten sonra buz içinde satışa sunuluyor. Yazın meyan kökü şerbeti satan Adnan Yıldız, vatandaşların meyan kökü şerbetine ilgisinin çok iyi olduğunu söyledi.

Elazığ meydanlarında meyan şerbeti satan Yıldız, ''1980 yılından beri dede ve baba mesleği olan bu işi yapıyorum. Bu mesleği ben bıraksam da o beni bırakmıyor. Ben bu işi severek yapıyorum. Parası olan olmayan, gelen herkes içebilir. Yaz aylarında sıcakta serinlemek için meyan kökü şerbetini vatandaşlara tavsiye ederim. Gazlı içecek içmektense meyan ve reyhan şerbetlerini içmelerini tavsiye ederim. Meyan kökü şerbeti ilk önce kökleri alıp tertemiz yıkayıp, daha sonra kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra çekiçle dövüyoruz. Tekneye koyuyoruz, akşamdan buzunu üzerine bırakıyoruz, sabaha kadar dinleniyor. Dinlendikten sonra çayı sıcak su ile demliyoruz, meyan şerbetini soğuk su ile demliyoruz. Soğuk suyunu da verdikten sonra 4 saate yakın dinlendirip devir daim ettikten sonra süzüp tulumbada buz eşliğinde vatandaşlara sunuyoruz. Şerbet birçok hastalığa faydalıdır. Midede yanma, ülser, gastrit, astım, bronşit, soğuk algınlığı, gribe, nezleye, sinire çok faydalı. Böbrekte taş varsa kum edip döküyor. İdrar yollarında iltihap varsa söküp atıyor. Akciğer ve karaciğerdeki yağlanmalara iyi geliyor. Ağızdaki yaralara, baş ağrısına ve diş ağrısına çok iyi geliyor. Bu saydığım faydaların yarısı çok iyi bir içecektir. Sıcaklar beni çok etkilemiyor. Sırtımdaki tulumba şerbeti ve buzu ile birlikte 40 kilogramdan fazladır. Ben bu işi zevkle ve severek yapıyorum. Vatandaşlar önceki yıllara oranla daha fazla meyan kökü şerbeti tüketmeye başladı. Evlerine sipariş isteyenler bile oluyor” dedi.

Adnan abinin sokaklarda sürekli şerbet sattığını belirten vatandaşlardan Fatih Özoğlu, ''Herkes onu tanıyor. Meyan faydalı bir içecek, her gördüğümde içerim. Güzel bir lezzeti var. Şerbet aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geliyor. Kırk derde devaymış. Ben de fırsat buldukça içiyorum. Soğuk bir şekilde tüketilmesi daha bir lezzetli oluyor. Adnan abiyi her gördüklerinde bir bardak tüketsinler hem sağlıkları için hem de abinin bütçesine katkıda bulunmak için” diye konuştu.

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