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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazğspor’da belirsizlik ortamı yaşanıyor

İHA

Elazğspor’da belirsizlik ortamı yaşanıyor

Yeni sezon hazırlıklarına yardımcı antrenör İlhan Aydın yönetiminde başlayan Elazığspor’da, transfer yasağının kaldırılması, teknik heyet belirlenmesi ve iç transfer gibi konular gündemin önemli maddeleri.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Cuma günü kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Elazığspor’da önemli gündem maddeleri belirsiz durumda. Yeni sezon öncesi Alaattin Tutaş’ın sportif direktörlük görevine geri dönecek olması nedeniyle teknik direktörlük görevi için gündemine 45 isim alan, bu isimlerle görüşmeler gerçekleştirmesine rağmen halen sonuç alamayan bordobeyazlı yönetim, öncelikli olarak bu krizi aşmanın planlarını yapıyor. Gündemin önemli konuları arasında yer alan transfer yasağı için de girişimlerini sürdüren Elazığspor yönetimi, yasağa engel dosyadaki kişilerle temas halinde.
Bordobeyazlı ekibin yeni sezon öncesi en sıkıntı yaşamadığı nokta ise iç transfer oldu. Sözleşmesi biten, bitecek olan isimler görüşmeler yapan transfer komitesi bu konuda herhangi bir pürüz yaşamadı ve iç transferi Yusuf Ensar Poyrazlı (Samsunspor’a gitti) haricinde sıkıntısız tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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