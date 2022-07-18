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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobisini mesleğe dönüştüren 2 çocuk annesi, aile ekonomisine katkı sağlıyor

İHA

Hobisini mesleğe dönüştüren 2 çocuk annesi, aile ekonomisine katkı sağlıyor

Elazığ’da Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuyan 2 çocuk annesi Emine Ser Tanrıverdi’nin hobisi ticarete dönüştü. Polimer kil malzemeden bardakları süsleyerek sanatını zanaata dönüştüren Tanrıverdi, aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
İşletme bölümünü bitiren ve ardından Resim İş Öğretmenliğini kazanan Emine Ser Tanrıverdi (35), birinci sınıfta iken evlendi. Okula ara veren ve 2 çocuğu olan Tanrıverdi, evde çocuklarına bakarken hobi olarak polimer kilden evdeki bardaklarını süslemeye başladı. Pandemi süresini de fırsata çeviren Tanrıverdi, yaptığı ürünleri sosyal hesabına yükledi. Burada büyük ilgi gören ve ardından kendini daha da geliştirerek birbirinden faklı ürünler ortaya koyan Tanrıverdi, adeta hobisini ticarete çevirdi. Ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Tanrıverdi daha sonra okula geri döndü. Eğitime kaldığı yerden devam eden ve şuanda 4. sınıf olan Tanrıverdi, yine boş zamanlarında ürün yapmaya devam ediyor. Sanatını zanaata çeviren Tanrıverdi, halen sosyal hesabı üzerinden satışlarını sürdürüyor.
Polimer kil malzemeden ürünler tasarladığını aktaran Emine Ser Tanrıverdi, “ Belirli bir sıcaklıkta fırınlandığı zaman sertleşen dayanıklılığı gayet iyi olan biri ürün. Ben bunu kupa bardaklara 3 boyutlu figürler tasarlayarak yapıyorum. Kaşık arkalarına çocuklar için değişik objeler tasarlıyorum. Genelde hediyelik süs eşyası olarak başladım. Çevreden de talep gördü. Sosyal hesabıma birkaç görsel ekleyince hobim zamanla ticarete dönüştü. Benim için güzel de bir katkı oldu. Sanatımı zanaatıma çevirdim. Bir çok talep oldu ve çok tutuldu. Bende böylelikle başladım. Annelere örnek olabilsin diye yaptım. Evde yapabilecekleri hobi ve ek gelir sağlayabilmeleri adına bende göstermek istedim. Eğer bana ulaşabilirlerse yardımcı da olabilirim. Bu sanatı yapmak isteyen çok insan var. Benim bir el yatkınlığım var. Olmayanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese bir sanatla uğraşmayı öneriyorum” dedi.
Önce el gelişiminin gerektiğini aktaran Ser Tanrıverdi, “Bir ürünüm 45 saatimi alabiliyor. Kişiye özel detay çoksa bir günümü bile alabiliyor. Yaptığınız işten keyif duyuyorsanız bu külfet gibi görünmüyor ve yorulmuyorsunuz. İşçiliğe göre talebi oluyor. Yorucu ama güzel. Siparişlerim gayet yoğundu. Öğrencilik hayatım olduğu için eğitimin tabi ki daha önemli. Tatil zamanlarında devam ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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