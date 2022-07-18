Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, dış transfer çalışmalarında 7. imzasını attırarak pivot Niray Sena Aral’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosuna takviyeler yapan Elazığ İl Özel İdare, son olarak Urla Belediyesi GSK’da forma giyen pivot Niray Sena Aral’ı renklerine bağladı. Niray Sena transferiyle bu sezonki 7. transferini gerçekleştiren bordobeyazlılar, konuya ilişkin, “Son olarak Urla Bld. GSK forması giyen pivot Niray Sena Aral'ı kadromuza kattık. Kariyerinde Nesibe Aydın, Mardin BŞB, Çankaya Ünv. ve Orduspor gibi takımlar da bulunan yeni transferimize başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Bordobeyazlılar, bu mevkii için bir de yabancı transferi planlıyor.

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